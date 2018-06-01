تفاصيل اجتماع للحكومة في عدن برئاسة بن دغر

الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-عدن

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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،اليوم الخميس 28 يونيو/حزيران2018م، الاجتماع الدوري للمجلس في مبنى الامانة العامة بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية على كافة المستويات.

واطلع رئيس الوزراء ،المجلس على زيارة المبعوث الأممي إلى العاصمة المؤقتة عدن ولقائه برئيس الجمهورية.. مجدداً دعم الحكومة للمساعي الأممية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يتطلع اليه شعبنا اليمني والذي لن يتحقق الا من خلال الالتزام الكامل والشامل بالمرجعيات الثلاثة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216..مؤكدا أن تسليم السلاح والانسحاب وبسط الشرعية سلطتها على الارض هو اقصر طرق للسلام .

وقال رئيس الوزراء "ان المليشيا الحوثية الانقلابية حولت ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية لتهدد به الأمن الوطني والاقليمي والدولي وهو الذي اطال من أمد الحرب في بلادنا وضاعف من معاناة شعبنا".

مؤكداً أن بقاء المليشيا الحوثية في الحديدة ومينائها يشكل خطراً حقيقا على الأمنيين الإقليمي والدولي ويضاعف من معاناة اليمنيون ويعيق وصول المساعدات الاغاثية وأن استعادتها إلى حاضنة الجمهورية والدولة اصبح امرا حتمياً.

وشدد رئيس الوزراء على اعضاء المجلس سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تفعيل كافة المؤسسات الحكومية وعودة كافة المسئولين إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتلمس احتياجات المواطنين.

واطلع المجلس إلى التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري عن نتائج زيارته إلى العاصمة الإماراتية ابوظبي ولقائه بالمسؤولين الإماراتيين والجهود التي تبذلها الوزارة في تعزيز الأمن والاستقرار وتفعيل غرفة العمليات المشتركة بين كافة الوحدات الأمنية

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها الأمنية في مكافحة الجريمة وضبط الأمن والاستقرار..مشيرا إلى تفعيل غرفة العمليات المشتركة بين الأجهزة الأمنية في جميع المحافظات المحررة خلال الأيام القادمة وتحت قيادة وزارة الداخلية .

واشاد المجلس بالحملة التي نفذتها المؤسسة العامة للكهرباء بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة الملحية في عدن في ازالة العشوائيات للكهرباء وحملات التوعية لتخفيف الاستهلاك لكبار المستهلكين ومنع الاعتداءات على خطوط الشبكة ودعم المواطنين لها.

واستمع المجلس إلى التقرير الحكومي لإنجازات الحكومة خلال العام 2017 وماتحقق ..مشيداً بالاداء التي بذلته الامانة العامة بهذا الخصوص وشكل لجنة للمراجعة النهائية لهذا التقرير لتقديمة إلى رئيس الجمهورية.

كما شكل المجلس لجنة برئاسة وزير النفط وعضوية المالية والنقل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنقابة والمصافي والثروة السمكية في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وذلك في التخلص من بواخر المصفاة والتيجان والتي أصحبت على وشك الغرق في خط الملاحة الرئيسي لميناء عدن وفِي اقرب وقت ممكن وللجنة الحق في اتخاذ القرار المناسب .

ووافق المجلس على نقل المراكز الرئيسيّة للصناديق إلى العاصمة المؤقتة عدن ومعالجة أوضاعها وذلك بتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.