لهذا الأسباب أعلنت ماليزيا انسحابها من التحالف بقيادة السعودية وتكشف مهمة جيشها في المملكة

الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن اليوم وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، سحب القوات الماليزية رسميا من السعودية، وأكد سابو على أن ماليزيا تريد بناء علاقة جيدة مع جميع الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم باستثناء اسرائيل، بحسب صحيفة "القدس العربي".

وأشار سابو خلال مؤتمر صحفي أن بلاده لم تحدد بعد موعد سحب القوات الماليزية من السعودية، وكانت الحكومة الماليزية، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تدرس سحب قواتها المنتشرة في المملكة العربية السعودية، حسب وكالة الأنباء الماليزية «برناما».

وقال وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، في بيان، إن قوات بلاده لم تشارك خلال فترة انتشارها بالسعودية لا في حرب اليمن ولا في العمليات ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأشار سابو إلى أن ماليزيا مارست منذ البداية سياسة عدم الانحياز، ولا تميل إلى أي فكرة إيديولوجية للقوى العالمية.

وشدّد على أن ماليزيا عضو في حركة عدم الانحياز، وشاركت فيها بنشاط خلال الحرب الباردة، وأن هذا خير دليل على ما ذكر.

وشاركت القوات الماليزية في أبريل الماضي في مناورات "درع الخليج المشترك 1" في المملكة السعودية.

وتنتمي ماليزيا إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والتي تضم 35 دولة وتقوده المملكة السعودية.

وكان وزير الدفاع الماليزي السابق هشام الدين حسين قد نفى تورط قوات بلاده في العمليات العسكرية في اليمن، مضيفا أن العسكريين الماليزيين لم يدخلوا منطقة الصراع في هذه البلاد إلا بهدف إجلاء مواطني ماليزيا.