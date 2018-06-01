الجيش يحبط محاولة المليشيا لتعزيز قواتها في الحديدة

الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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لقي 25 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محيط جبل رأس بمديرية حيس جنوب شرق محافظة الحديدة (غرب اليمن).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري في اللواء السابع عمالقة ان الجيش الوطني وباسناد من التحالف العربي شن هجوماً واسعاً على المليشيا الحوثية في مثلث العدين شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعد قيام المليشيا الدفع بتعزيزات من جهة محافظة إب.

بحسب المصدر ذاته فان الهجوم اسفر عن مصرع 25 عنصراً من المليشيا الحوثية وإحراق 3 أطقم عسكرية .