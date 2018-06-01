ألمانيا تودع المونديال من الدور الأول للمرة الأولى منذ 80 عاما

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ودع المنتخب الألماني بطولة كأس العالم 2018 من الدور الأول للمرة الأولى منذ 80 عاما، بعد أن خسرت بهدفين نظيفين أمام كوريا الجنوبية.
وتأهلت السويد والمكسيك من المجموعة، بعد أن فاز المنتخب السويدي على نظيره المكسيكي بثلاثية نظيفة، لتودع "الماكينات" البطولة من الدور الأول منذ عام 1938.