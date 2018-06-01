انتصارات ساحقة في «قانية» وطلائع الجيش تصل اول مناطق «السوادية» - اخر مستجدات معارك البيضاء

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حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، الخميس 28يونيو /حزيران2018م، تقدمًا جديداً في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن قائد اللواء ١١٧ مشاة العميد الركن عبد الرب الأصبحي قوله، إن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية منذ ساعات الصباح الأولى، تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية أهمها "جبل الخليقة" الذي كانت تستخدمه المليشيات الحوثية لقصف المدنيين في "سوق قانية".
وأضاف العميد الأصبحي، بأن قوات الجيش تمكنت- أيضاً- من تحرير مواقع الشبكة في رأس حوران وتحرير "قرن خرفان" وشعب الخميس وتبة الشهيد وصولاً إلى تحرير وادي حوران بالكامل القريب من منطقة حريَة أولى مناطق الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمالي البيضاء.
وذكر الأصبحي أن ما لا يقل عن ٢٥ عنصرًا من المليشيات قتلوا وجرح آخرون خلال معارك اليوم، فيما تمكن أبطال الجيش من أسر خمسة عناصر من المليشيات، واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة والمعدات القتالية.
وأشار العميد الأصبحي إلى أن المعارك ما تزال مستمرة حتى اللحظة، حول جبل الشبكة في سلسلة جبال اليسبل، كما أصبحت قوات من الجيش الوطني تحاصر المليشيات في منطقة التباب السود من عدة اتجاهات.
ولفت الأصبحي إلى أن التقدم الذي أحرزه أبطال الجيش تم بإسناد مباشر من طيران التحالف، حيث تمكن من توجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيات في مواقع متفرقة، وتم تدمر طقمين ومدفعية للمليشيات.