البرازيل تتأهل إلى دور الـ16 وتضرب موعدا مع المكسيك

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تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الصربي بهدفين نظيفين، ليبلغ دور الـ16 رفقة سويسرا التي تعادلت بهدفين لمثلهما مع كوستاريكا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2018.
تقدم المنتخب البرازيلي عند الدقيقة 36 عبر باويلينيو، وحافظ البرازيليون على تقدمهم حتى نهاية الشوط الذي انتهى بهدف نظيف لـ"راقصي السامبا".
وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب الصربي أن يعود في اللقاء، ويسجل هدف التعادل، لكنه تلقى الهدف الثاني عبر تياغو سيلفا، عند الدقيقة 88.
وبهذه النتيجة عبرت البرازيل إلى دور الـ16 لتضرب موعدا مع المنتخب المكسيكي، في حين بلغت سويسرا نفس الدور لتواجه السويد.