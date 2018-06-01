التحالف يطلق أخر تحذير قبل الاجتياح الكبير لمعركة تحرير الحديدة .

الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 04 مساءً / مارب برس - صنعاء

عدد القراءات 1601

ألقت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية منشورات تحذيرية تحث السكان، وخاصة ضواحي مدينة الحديدة باليمن، على عدم التوجه إلى المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

حيث أسقطت المنشورات على عدد من أحياء ضواحي المدينة، التي قد يتحرك الجيش الوطني لشن هجوم بري عليها وعلى مينائها الذي يمثل أحد أهم شرايين الحياة لليمنيين، نظرا لأن أغلب الواردات والمواد الغذائية والمساعدات الدولية تدخل عبر هذا الميناء.

وجاء في المنشورات "نحث المواطنين الكرام بعدم التوجه إلى محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها، إلا في الحالات الضرورية حفاظاً على سلامتهم".

وكانت القوات المشتركة قد تقدمت باتجاه مركز مديرية التحيتا. ودارت اشتباكات عنيفة، أمس، في طريق السوق والمواصلات بمديرية التحيتا.

ويأتي ذلك بعد ساعات من لقاء المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، بالرئيس عبد ربه منصور هادي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأمضى غريفيث، ساعات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، التقى خلالها الرئيس هادي، وأبلغه بموافقة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، على رقابة وإشراف دوليين على ميناء الحديدة، وهو ما رفضته الحكومة اليمنية. المصدر: وكالات