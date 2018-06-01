روحاني يتحدى الاحتجاجات الشعبية في إيران : «الحكومة لن تستقيل» ماليزيا.. تعرف على أكبر عملية فساد بالتاريخ يقودها رئيس وزراء التحالف يطلق أخر تحذير قبل الاجتياح الكبير لمعركة تحرير الحديدة . الإعلامية السعودية شيرين تخرج عن صمتها بعد فتح تحقيق ضدها بسبب لباسها جنون الكرة - مشجعون غاضبون من خروج المانيا يقتلون شابا عربيا احتفل بفوز البرازيل جماعة الحوثي تعلن مقتل احد قياداتها البارزة - كان عضو في مفاوضات الكويت من هنا ستبدأ الحروب القادمة في الشرق الأوسط مأرب تعلن الحرب على حر الصيف بافتتاح محطات كهربائية جديدة وكالة روسية تكشف عن تكتيك سعودي قبلي واسع ضد هجمات الحوثيين عاجل : وزير الاوقاف من مأرب يفجر مفاجأة بخصوص توجيهات رئاسية عاجلة صدرت مساء أمس لكبار مسئولي الدولة
خرجت الإعلامية السعودية، شيرين الرفاعي، عن صمتها، بعد إحالتها للتحقيق، وأكدت أن ما أثير عنها بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأنها كانت بحشمتها أثناء تقديم التقرير التلفزيوني.
" ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن الرفاعي قولها: "قدمت إلى وطني لأداء مهمة عمل لي بالقناة لتغطية حدث مهم وهو قيادة المرأة للسيارات"، مؤكدة أن ما أثير عنها بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأنها كانت "بحشمتها وبعباءتها"، قائلة "سوف يظهر الله الحق مما قيل عني".
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق فتحتها تحقيقا بداعي ارتداء "لباس غير لائق" بحق صحافية سعودية تعمل في قناة تلفزيونية في دبي، وذلك بسبب ارتدائها عباءة مفتوحة عند الرقبة أثناء تغطيتها في أحد شوارع الرياض بدء النساء في المملكة بقيادة السيارات.
وقد رصدت الصحافية السعودية شيرين الرفاعي التي تعمل في إحدى القنوات تقريرا في شارع بالرياض وهي مرتدية بنطالا أبيض ضيق وعباءة بيضاء تغطي كامل جسدها لكن مع فتحة في العنق وقد غطت رأسها لكن مع ظهور خصلات شعرها.
وبعد جدل على شبكات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "امرأة عارية تقود سيارة في الرياض"، أعلنت وزارة الإعلام السعودية أن الهيئة العامة للإعلام السمعي البصري فتحت تحقيقا بحق الرفاعي بتهمة "انتهاك القواعد والتعليمات" من خلال ارتدائها "لباسا غير لائق" أثناء تصويرها التقرير.