جنون الكرة - مشجعون غاضبون من خروج المانيا يقتلون شابا عربيا احتفل بفوز البرازيل

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قالت وسائل إعلام لبنانية أن فتى يبلغ من العمر 17 عاماً قُتل ليل الأربعاء ـ الخميس، في الضاحية الجنوبية لبيروت على خلفية تشجيع منتخبات في مونديال روسيا.
وأوضحت أنه بينما كان الفتى يحتفل بفوز المنتخب البرازيلي، هاجمه اثنان من جيرانه، وهما من مشجعي المنتخب الألماني، وطعنه أحدُهما بسكين ما أدى إلى وفاته.
ولاحقاً، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن "مديرية المخابرات أوقفت شاباً قتل آخر، إثر خلاف بينهما نتيجة تشجيع فرق رياضية في منطقة حي السلم. وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".
وتعطلت الماكينات الألمانية "المانشافت" وخرجت أمام منتخب كوريا الجنوبية من المونديال. بينما تأهلت البرازيل لدور الـ16، بعد تغلبها على منتخب صربيا بهدفين مقابل لا شيء، وتصدرت المجموعة.