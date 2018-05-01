جماعة الحوثي تعلن مقتل احد قياداتها البارزة - كان عضو في مفاوضات الكويت

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اعلنت ميليشيات الحوثي عن مقتل أحد قادتها، من دون تحديد مكان وتاريخ مصرعه.
وأصدر ما يسمى المكتب السياسي للحوثيين بياناً نعى فيه القيادي #عبدالناصر_الجنيدي عضو وفد الميليشيات في مفاوضات #الكويت عام 2016، والذي ينتمي إلى محافظة شبوة الجنوبية.
وفيما لم تحدد الميليشيات تاريخ ومكان مقتل الجنيدي رجحت مصادر أن يكون قد لقي مصرعه بغارات تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت اجتماعا لعدد من قيادات الميليشيات المطلوبين في قائمة التحالف بمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء مطلع مايو الماضي.