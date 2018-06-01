مأرب تعلن الحرب على حر الصيف بافتتاح محطات كهربائية جديدة

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بدأ فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة مأرب اليوم الخميس، بتشغيل محطة جديدة بقدرة 16 ميجاوات، لمواجهة فصل الصيف.
وقام وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، يرافقه مدير عام فرع الكهرباء بمأرب "عبدالهادي جابر الشبواني"، ونائبه "عبدالله دغيش"، وعدد آخر من المسؤولين، بتشغيل محطة الكهرباء التابعة لشركة "الحلول البديلة" للطاقة المشتراه.
وقال "الشبواني" في تصريح صحفي، إن المحطة ستضيف 16 ميجا لمنظومة المؤسسة، وستغطي مركز المحافظة والمناطق المجاورة للمدينة، ومنطقة الزور.
وأضاف أن هذه المحطة تأتي إضافة إلى المحطة التي تم تشغيلها آخر رمضان لتغطية مديريات الجدعان ومنطقة الروضة.
وأشار إلى أن هذه المحطة ستغطي العجز القائم في الكهرباء مع دخول فصل الصيف وزيادة الأحمال، حتى يتم استكمال الربط مع المحطة الغازية.
وبذلك ترتفع المنظومة الكهربائية في محافظة مأرب إلى 70 ميجاوات موزعة على مختلف المديريات.