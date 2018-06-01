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وكالة روسية تكشف عن تكتيك سعودي قبلي واسع ضد هجمات الحوثيين

الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قالت وكالة روسية، نقلاً عن مصدر قبلي سعودي إن المملكة تقوم بتشكيل ألوية عسكرية تحت مسمى الأفواج من أبناء المناطق الحدودية الجنوبية لها "نجران وجيزان وعسير"، ومهمة تلك الألوية هي تأمين الحدود الجبلية.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن ما دفع الرياض لتكوين تلك الألوية من الأفواج، هو تكرار عمليات توغل الحوثيين في بعض المناطق لمسافات تصل لـ 259 كم".

وأشار المصدر إلى أن السلطات السعودية تقوم بتسجيل أبناء تلك المناطق في الأفواج ويتم منحهم مزايا ومكافآت كبيرة.

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