عاجل : وزير الاوقاف من مأرب يفجر مفاجأة بخصوص توجيهات رئاسية عاجلة صدرت مساء أمس لكبار مسئولي الدولة

الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشف اليوم الخميس وزير الأوقاف والإرشاد القاضي أحمد زبين عطية خلال لقائه بقيادات دائرة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني بمحافظة مأرب عن تلقيهم توجيهات رئاسية صدرت مساء أمس وجهت لكل الوزراء في الحكومة اليمنية قضت بإلزامهم بفتح مكاتب لوزارتهم داخل اليمن, وجرى تخييرهم بين فتح المكاتب في العاصمة المؤقتة عدن أو بمحافظة مأرب .

ونقل مراسل مأرب برس أن وزير الأوقاف أعلن خلال لقائه بقيادات دائرة التوجيه المعنوي أن أول وزارة ستفتح مكاتبها بمحافظة مأرب هي وزارة الأوقاف والإرشاد .

وكان توجهات رئاسية قد صدرت قبل يومين قد طالبت بسرعة عودة كافة الوزراء والوكلاء من السعودية إلى داخل اليمن وممارسة أعمالهم من محافظة عدن , وتم تحديد أن الوزراء يتم دوامهم في محافظة عدن والوكلاء في محافظة مأرب , لكن يبدو أن مراجعة تلك التوجيهات وللمصلحة العامة فقد قضت بتخيير الوزراء في فتح مكاتبهم إما في عدن أو في محافظة مأرب .