بطارية هاتفك.. تنتهك خصوصيتك مقتل 24 حوثيا في «نهم» والتحالف يكثف غاراته في المنطقة عطية: حرب الحوثي تستهدف الهوية اليمنية نازحو الحديدة يعانون أزمة مأوى في صنعاء وبعض العائلات تفترش الأرصفة تباين أداء البورصات العربية وسط مكاسب قوية للنفط عرقلة سياسية لـ "مو" صلاح بالمونديال تثير غضبا بريطانيا وجدلا مصريا (تقرير) هادي يستدعي أعضاء الحكومة وجميع المسؤولين الى عدن مجزرة حوثية مروعة قرب مطار الحديدة بنك آسيوي يموّل مشروعًا للغاز في تركيا بـ600 مليون دولار «علي محسن الأحمر» يوجه «الداخلية» بـ«الضرب بيد من حديد»
نبهت دراسة تقنية أمنية حديثة، إلى أن بطارية الموبايل تستطيع كشف كل ما تكتبه أو تقرأه على جهازك. ما يثير مخاوف بشأن خصوصيتك.
وحسب ما نقلته «ديلي ميل» البريطانية، ستعرض الدراسة التي كشفت الثغرة يوليو القادم في ندوة لتعزيز تقنيات الخصوصية في مدينة برشلونة الإسبانية.
وأجرى باحثون من جامعة تكساس تجربة عملية، بوضع مراقب صوتي في بطارية محمول ثم رصدوا تدفق الطاقة أثناء الكتابة. واستخدموا تقنية للذكاء الصناعي، فوجدوا أنها تتمكن من تمييز المفتاح الذي جرى الضغط عليه، وبتجميعها يظهر ما كتبته.
وتكمن خطورة هذه الحيلة في قدرتها على كشف كلمات المرور، وتعريض المستخدم لخطر القصنة، فضلا عن كشف خصوصيته مثل آخر مرة فتح فيها الكاميرا، وموعد المكالمات. ويحتاج القراصنة لإتمام هذه العملية أن يكون الهاتف في حالة استخدام ومفصولا عن الشاحن.