بطارية هاتفك.. تنتهك خصوصيتك

الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس ـ وكالات

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نبهت دراسة تقنية أمنية حديثة، إلى أن بطارية الموبايل تستطيع كشف كل ما تكتبه أو تقرأه على جهازك. ما يثير مخاوف بشأن خصوصيتك.

وحسب ما نقلته «ديلي ميل» البريطانية، ستعرض الدراسة التي كشفت الثغرة يوليو القادم في ندوة لتعزيز تقنيات الخصوصية في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأجرى باحثون من جامعة تكساس تجربة عملية، بوضع مراقب صوتي في بطارية محمول ثم رصدوا تدفق الطاقة أثناء الكتابة. واستخدموا تقنية للذكاء الصناعي، فوجدوا أنها تتمكن من تمييز المفتاح الذي جرى الضغط عليه، وبتجميعها يظهر ما كتبته.

وتكمن خطورة هذه الحيلة في قدرتها على كشف كلمات المرور، وتعريض المستخدم لخطر القصنة، فضلا عن كشف خصوصيته مثل آخر مرة فتح فيها الكاميرا، وموعد المكالمات. ويحتاج القراصنة لإتمام هذه العملية أن يكون الهاتف في حالة استخدام ومفصولا عن الشاحن.