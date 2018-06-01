مقتل 24 حوثيا في «نهم» والتحالف يكثف غاراته في المنطقة

الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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لقي 24 حوثياً مصرعهم، الاربعاء 27 يونيو/حزيران 2018م، في قصف لطيران التحالف ومدفعية الجيش الوطني في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وذكر "المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء" أن طيران التحالف العربي نفذ غارات جوية على تجمعات الحوثيين في منطقة محلي بمديرية نهم وأحرق طقمين عسكريين بغارتين في منطقة العقران وأخرى في قرية قوبرة.

ولقي 13 حوثياً مصرعهم نتيجة غارة لطيران التحالف استهدفت نقطة للحوثيين في منطقة بني شكوان في الحنشات.

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعا للحوثيين بمسورة، ما أسفر عن سقوط أحد عشر قتيلا من الحوثيين بينهم قيادي نتيجة القصف المدفعي.

وكانت قد تجددت المعارك في جبهة نهم الأسبوع الماضي تمكنت خلالها قوات الجيش من احراز تقدم نسبي في عدد من المواقع.