الخميس 28 يونيو-حزيران 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ الأناضول

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تباين أداء البورصات العربية وسط مكاسب قوية للنفط

صعود قطر والبحرين والسعودية ومسقط، بنسب دون 0.5 بالمائة.

الصفحة الرئيسية > اقتصاد, الدول العربية, عناوين اليوم 27.06.2018 Abu Dhabi

تباين أداء البورصات العربية وسط مكاسب قوية للنفط

أحمد سليمان/ الأناضول

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات، الأربعاء، رغم المكاسب القوية في أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (14:06 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس/ آب بنسبة 1.59 بالمائة أو ما يعادل 1.21 دولاراً إلى 77.52 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أغسطس/ آب بنسبة 1.8 بالمائة أو ما يعادل 1.27 دولارًا إلى 71.8 دولارًا للبرميل.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.38 بالمائة إلى 8928 نقطة، مدعومة بمكاسب 6 قطاعات رئيسة يتصدرها العقارات مع ارتفاعها بنحو 1.88 بالمائة، بدعم رئيس من "إزدان القابضة" بعد صعودها بنسبة 2.43 بالمائة.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.33 بالمائة إلى 1306 نقطة، مع صعود أسهم قطاع الاستثمار بنسبة 10.27 بالمائة، بفضل "الخليج المتحد" إلى جانب صعود قطاع التأمين بنحو 12.32 بالمائة، بعد ارتفاع "البحرين الوطنية".

وصعدت بورصة السعودية، مع صعود مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.22 بالمائة إلى 8317 نقطة، بفضل صعود بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف والمواد الأساسية والاتصالات.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.14 بالمائة إلى 4576 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل "الخليجية للاستثمار" بنسبة 4.17 بالمائة و"الأنوار للسيراميك" بنسبة 2.8 بالمائة.

وتباين أداء مؤشرات الكويت الرئيسية، وارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.08 بالمائة إلى 4925 نقطة، وزاد المؤشر العام بنحو 0.01 بالمائة إلى 4906 نقطة، فيما انخفض المؤشر الرئيسي بنحو 0.11 بالمائة إلى 4870 نقطة.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.74 بالمائة إلى 2814 نقطة، مع هبوط "إعمار العقارية" و"دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني".

فيما تراجع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.46 بالمائة إلى 4544 نقطة بضغط هبوط أسهم "أبوظبي الأول" و"اتصالات".

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.21 بالمائة إلى 2074 نقطة، مع انخفاض أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.44 بالمائة، وأسهم القطاع المالي بنسبة 0.25 بالمائة.

ونزلت بورصة مصر مع هبوط مؤشرها العام "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.13 بالمائة إلى 16176 نقطة، وسط عمليات بيعية للمؤسسات خصوصا الأجنبية والعربية في مقابل مشتريات للأفراد المحليين.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

قطر: بنسبة 0.38 بالمائة إلى 8928 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.33 بالمائة إلى 1306 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.22 بالمائة إلى 8317 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.14 بالمائة إلى 4576 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.08 بالمائة إلى 4925 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 0.74 بالمائة إلى 2814 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.46 بالمائة إلى 4544 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.21 بالمائة إلى 2074 نقطة.

مصر: بنسبة 0.13 بالمائة إلى 16176 نقطة.