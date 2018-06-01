هادي يستدعي أعضاء الحكومة وجميع المسؤولين الى عدن

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بناء على توجيهات الرئيس هادي، وجه رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، أعضاء الحكومة وجميع المسؤولين المتواجدين خارج البلاد بالعودة إلى المحافظات المحررة لممارسة أعمالهم.
ووفقا لمذكرة وجهها بن دغر لنوابه والوزراء بتاريخ 25 يونيو/حزيران الجاري، قال إنه "بناءً على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، يتم العمل على تفعيل دور الوزارات ومضاعفة الجهود وممارسة مهامكم من عدن، مع التنسيق المسبق فيما يتعلق بالتوجيه الخاص بعودة وكلاء الوزارات ومدراء العموم، والأمانة العامة لمجلس الوزراء لترتيب عودتهم إلى مأرب وعدن، لمزاولة مهامهم الموكلة إليهم وفق مناصبهم.
ويتواجد الرئيس هادي ورئيس الوزراء أحمد بن دغر ومعظم الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، فيما يتواجد نائب الرئيس الجمهورية الفريق على محسن والعديد من المسؤولين في محافظة مأرب.
يشار إلى أن معظم المسؤولين يقيمون في المملكة السعودية وعواصم دول أخرى.