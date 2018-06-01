مجزرة حوثية مروعة قرب مطار الحديدة

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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قتل سبعة مدنيين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء 27 يونيو/حزيران 2018م، في قصف لمليشيا الحوثي الانقلابية استهدف حي سكني بالقرب من مطار الحديدة (غرب اليمن)

وقالت مصادر محلية، إن قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية، سقطت في "حي الجعبلي" في منطقة "الربصة" بجوار سور مطار الحديدة، الذي تسيطر عليه قوات الجيش الوطني، ما أدي إلى مقتل سبعة مدنيين وأصيب خمسة آخرون بينهم أطفال .

ووفقا للمصادر، فأن القصف المدفعي من قبل مليشيا الحوثي كان يستهدف مطار الحديدة، إلا أن القذيفة سقطت في وسط مجموعة من الشباب كانوا يتناولوا القات، في حي الجعبلي، بمحيط المطار، وانفجرت بهم، واخترقت جدران أحد المنازل المجاورة.

وأطلق بنك الدم بهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة نداء لجميع المواطنين بالتبرع بالدم لإنقاذ المصابين.