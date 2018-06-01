بنك آسيوي يموّل مشروعًا للغاز في تركيا بـ600 مليون دولار

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-الأناضول

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صادق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (أيه.آي.آي. بي)، على قرض بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع تخزين الغاز الطبيعي في منطقة "توزغولو" وسط تركيا بهدف زيادة أمن إمدادات الغاز لتركيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، اليوم الأربعاء 27يوينو/حزيران2018م، أوضح أنه "أول مشروع يموله البنك في تركيا" وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف أن "مشروع تخزين الغاز الطبيعي في توزغولو، سيساعد في زيادة أمن الطاقة لتركيا، وسيخفض كثافة الكربون".

في غضون ذلك، شهد مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية في العاصمة أنقرة، اليوم، توقيع حزمة قروض بقيمة 1.2 مليارات دولار من ضمنها مبلغ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لصالح المشروع.