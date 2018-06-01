بنك آسيوي يموّل مشروعًا للغاز في تركيا بـ600 مليون دولار «علي محسن الأحمر» يوجه «الداخلية» بـ«الضرب بيد من حديد» مليشيا الحوثي تفشل في استعادة مواقع عسكرية في الدريهمي سياسة في الرياضة - بريطانيا غاضبة من استغلال محمد صلاح سياسيا واللاعب يفكر بالاعتزال مأرب.. أجهزة الأمن تضبط كميات كبيرة من الحشيش مليون ومائتين ألف كتاب مدرسي سيتم طباعتها لطلاب محافظة مأرب المرتزقة الروس يحكمون سوريا وينهبون خيراتها لعنة "البطل" تلاحق ألمانيا.. وكوريا الجنوبية صنعت التاريخ قوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في تعز من وراء انتفاضة الأسواق في إيران؟
وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، الأربعاء 27 يونيو/حزيران 2018م، قادة وزارة الداخلية «الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسكينة المجتمع».
وخلال لقاءه، بعدد من مدراء عموم وزارة الداخلية ومدراء الشرطة والأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة، أكد «الأحمر» أن «المناطق المحررة يجب أن تجسد نموذجاً مثالياً في حفظ الأمن وردع الجريمة قبل وقوعها وتأمين حياة وممتلكات المواطنين».
ؤاوضح أن «رجال الأمن هم سفراء الدولة ومن يجسدون أمنها ونظامها بحكم علاقتهم بالمواطنين وارتباط مهمامهم بكل شرائح وفئات المجتمع».
وشدد على «ضرورة الحزم واليقظة الأمنية العالية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسكينة المجتمع».
واستمع نائب الرئيس إلى تقارير موجزة عن مهام القادة ومستوى أداء الأجهزة والإدارات المختلفة والمتطلبات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة الكفاءة الأمنية لدى منتسبي الأمن.