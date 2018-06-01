«علي محسن الأحمر» يوجه «الداخلية» بـ«الضرب بيد من حديد»

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، الأربعاء 27 يونيو/حزيران 2018م، قادة وزارة الداخلية «الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسكينة المجتمع».

وخلال لقاءه، بعدد من مدراء عموم وزارة الداخلية ومدراء الشرطة والأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة، أكد «الأحمر» أن «المناطق المحررة يجب أن تجسد نموذجاً مثالياً في حفظ الأمن وردع الجريمة قبل وقوعها وتأمين حياة وممتلكات المواطنين».

ؤاوضح أن «رجال الأمن هم سفراء الدولة ومن يجسدون أمنها ونظامها بحكم علاقتهم بالمواطنين وارتباط مهمامهم بكل شرائح وفئات المجتمع».

وشدد على «ضرورة الحزم واليقظة الأمنية العالية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسكينة المجتمع».

واستمع نائب الرئيس إلى تقارير موجزة عن مهام القادة ومستوى أداء الأجهزة والإدارات المختلفة والمتطلبات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة الكفاءة الأمنية لدى منتسبي الأمن.