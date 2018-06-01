مليشيا الحوثي تفشل في استعادة مواقع عسكرية في الدريهمي

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تصدت قوات الجيش والمقاومة اليوم الأربعاء بمساندة من مقاتلات التحالف لعمليات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق الفازة والنخيلة وبعض من الجيوب في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة (غرب اليمن).
ونقل موقع الجيش "أن القوات شنت هجوما على مواقع المليشيا في عدد من مناطق تمركزها شرقي التحيتا وسط تحقيق تقدم ميداني كبير في المنطقة وكبدت المليشيا خسائر كبيرة أسفرت عن مقتل 30 عنصراً".
إلى ذلك دمرت مقاتلات التحالف ما يقارب من خمسة أطقم عسكرية كانت في طريقها إلى تعزيز جبهة الفازة وقتل وأصيب كل من كان على متنها.
وتعمل قوات الجيش على تأمين خط الإمداد الذي يمتد من مديرية التحيتا حتى الضواحي الجنوبية والغربية لمدينة الحديدة، ونفذت أمس الأول في عملية نوعية تهدف إلى تأمين هذا الخط إلى أكثر من 4كم من الاتجاه الشرقي لمنطقة الفازة في مديرية التحيتا.
ودفعت قوات الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين بما يقارب من ثلاثة ألوية إضافية تابعة لقوات العمالقة التي تخوض المعارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة، ومهمتها الأساسية تحرير ميناء الحديدة الاستراتيجي.