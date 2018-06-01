مأرب.. أجهزة الأمن تضبط كميات كبيرة من الحشيش

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أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، اليوم الأربعاء 27يوينو/حزيران2018م، أنها ضبطت كمية كبيرة من الحشيش كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب، العقيد عبدالغني شعلان، في تصريح صحفي، إنه تم ضبط خمسمائة وثلاثة وستين كيلوجراما من الحشيش، في شاحنة كانت متجهة للمليشيا في العاصمة صنعاء في عملية نوعية تأتي ضمن التضييق على العصابات المتاجرة بالحشيش التي تسعى لتدمير المجتمع.
وأوضح أن هذه الكمية الكبيرة من الحشيش كانت مخفية بطريقة إجرامية معقده ، لكن جهود رجال الأمن في تعقب تلك العصابات والتفتيش الدقيق والحس الأمني الذي يتمتع به رجال الأمن أحبط كل مخططات التهريب.
ولفت الى أن المليشيا تهدف من خلال تهريب المخدرات للترويج لها كأحد مصادر الدخل المهمة بالنسبة لها.
وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب ضبطت خلال الشهرين الماضيين أكثر من ألفي كيلو جرام من الحشيش كانت في طريقها للمليشيا بالعاصمة صنعاء.