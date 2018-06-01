مليون ومائتين ألف كتاب مدرسي سيتم طباعتها لطلاب محافظة مأرب

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وقع بمكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب(شرب اليمن) اتفاقاً على طباعة مليون ومائتين ألف كتاب مدرسي لطلاب المرحلتين الاساسية والثانوية بالمحافظة.
وقال مدير عام مكتب التربية والتعليم بمأرب الدكتور علي العباب خلال توقيع الاتفاق مع المطابع "إن التكلفة الاجمالية لطباعة الكتب المدرسية المتفق عليها، بلغت خمسمائة واثنين واربعين مليون وتسعمائة وستة وثلاثين الف ريال يمني".
وأوضح الدكتور العباب الى ان عملية الطباعة، تمت بموافقة وزارة التربية والتعليم، مؤكدا الى انه مع بدء العام الدراسي القادم سيكون الكتاب المدرسي جاهز في جميع مدارس المحافظة وذلك حسب ما جاء في موقع محافظة مأرب .