قوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في تعز

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حررت قوات الجيش الوطني ،اليوم الأربعاء 27يونيو/حزيران2018م، مواقع استراتيجية جديدة في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز .

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله "أن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية حيفان ، تمكنت خلاله من تحرير جبل “القحوص” الاستراتيجي وعدد من المواقع المحيطة به".

وبحسب المصدر ذاته فقد أسفرت المعارك عن مصرع 8 من عناصر المليشيا وجرح أخرين، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بعد فرار المليشيا من مواقعها.