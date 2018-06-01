من هي الإعلامية السعودية التي قلبت صورها المملكة رأسا على عقب ثم فرت هاربة اليوم

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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شرين الرفاعي هي واحدة من أبرز الإعلاميات السعوديات ، وهي من جميلات شاشة قناة الآن الإخبارية وتعمل بها منذ سنوات، وهي مقدمة برامج إخبارية ، بالإضافة الي أنها عملت في الكثير من القنوات التلفزيونية الأخرى خلال سنوات دراستها للإعلام في جامعة الملك سعود، كما أنها حصلت علي العديد من الجوائز عن مجمل كتاباتها الأدبية خلال مسيرتها الإعلامية، وحصلت علي لقب أشهر إعلامية سعودية خلال عام 2011.

وكان رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت قد تدالوا فيديو صادم مساء اليوم للإعلامية شرين الرفاعي، حيث أوضح هذا المقطع خلال قيادتها السيارة الخاصة بها بأحد شوارع المملكة، وهي ترتدي ثياب يظهر من خلاله صدرها، مما أثار هذا المقطع الدهشة والإستهجان من قبل المتابعين .

إلى ذلك قالت تقارير سعودية، اليوم الثلاثاء، أن المذيعة السعودية، شيرين الرفاعي، غادرت السعودية، قبل التحقيق معها حول أزمة ملابسها “غير المحتشمة”.

وبحسب صحيفة “عاجل” السعودية، فإن شيرين الرفاعي، شاركت عبر حسابها على “سناب شات” صورة من تذكرة مغادرتها السعودية، بعد صدور قرار من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية بإجراء تحقيق معها، وكتبت مع الصورة: “أستودعكم الله”.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، أصدرت قرارا، اليوم الثلاثاء بإجراء تحقيق مع شيرين الرفاعي، بشأن ارتدائها بملابس “غير محتشمة”، أثناء تقديمها لتقرير عن رفع حظر القيادة على النساء في المملكة العربية السعودية.

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