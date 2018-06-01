الفنان عادل إمام ونجله يقاد إلى المحاكم بسبب مسلسله الأخير

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مارب برس- عربي بوست

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نشر موقع « الفن » اللبناني، خبراً مفاده أن دعوى قضائية رُفعت ضد الممثل المصري عادل إمام وابنه رامي منتج ومخرج مسلسل « عوالم خفية »، وكذلك ضد مؤلفي العمل.

وقال الموقع إن المؤلف المصري حسن بلال، تقدّم بدعوى من خلال المحامي وحيد الكيلاني، وبلاغ للنائب العام رقمه 6668 لسنة 2018.

أما التفاصيل، فهي أن بلال قام بإعطاء الجهة المنتجة قصة عنوانها « هيام » وليس « عوالم خفية ».

وكانت أحداث هذه القصة، تدور حول « هيام » التي تعمل في وزارة الخارجية، ويتم تعيينها بعد ذلك سفيرة لإحدى الدول الأوروبية، التي بالصدفة تتواجد بها إحدى الفنانات لتلقي العلاج هناك، ويدخلون في صداقة معا حتى تفاجأ السفيرة بمقتل الفنانة بمنزلها في لغز مريب من نوعه.

وتحاول السفيرة حل لغز مقتل الفنانة إلى الرأي العام، كونها تتراجع عندما تصدم بحقيقة قتل الفنانة، ويظل سراً بداخلها لم تستطع الإعلان عنه، وهو الأمر الذي يجعلها تشعر بإحباط شديد تجاه عملها إثر الصدمات التي اكتشفتها من وراء قتل الفنانة، مما يجعلها تقبل على تقديم استقالتها، وتندم على كفاحها الذي أصبح غير مثمر.

وما فوجئ به المؤلف بلال، تغيير البطلة إلى صحفي قدم شخصيته الممثل عادل إمام.

واقعة مماثلة في رمضان..

وكان مؤلفو مسلسل « عوالم خفية » ردوا خلال شهر رمضان الماضي، على الاتهامات التي وجهت لهم من أخت الممثلة الراحلة سعاد حسني، السيدة جنجاه عبد المنعم، بسرقة المسلسل من قصة مقتل أختها والكتاب الذي ألفته عنها.

وقال مؤلفو المسلسل الثلاثة أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إنهم لم يقرأوا الكتاب الذي تتحدث عنه السيدة جنجاه، حتى أنهم لا يعرفونها.

كما اكدوا أن المسلسل بعيد تماما عن قصة سعاد حسني.

وفي لقاء مع مع برنامج The Insider بالعربي، قالوا إن الجمهور ربط بين قصة المسلسل وسعاد حسني بسبب المشاهد الأولى منه ويظهر فيها مقتل فنانة مشهورة رميا من شرفة غرفتها.

كما طالبوا السيدة جنجاه بمتابعة المسلسل حتى تكتشف بنفسها أنها على خطأ وأن المسلسل لا علاقة له بكتابها، وأنه مسلسل درامي يدور حول مقتل « مريم رياض » وليس أي شخص آخر.

وكانت السيدة جنجاه أشارت إلى أن فكرة مقتل فنانة رميا من شرفة غرفتها هو نفس ما حدث مع شقيقتها، كما أن الأحداث التي يتناولها المسلسل وكشف قضايا فساد شبيه بما جاء في كتابها.

وأضافت أن اسم المسلسل « عوالم خفية » يشبه اسم كتابها « سر الجريمة الخفية ».

ومسلسل « عوالم خفية » من تأليف ورشة كتابة لأمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب عادل إمام، كل من فتحي عبد الوهاب وأحمد وفيق وصلاح عبد الله وبشرى ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي ومي سليم وأسامة عباس وعدد من النجوم كضيوف شرف.

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