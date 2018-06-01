التحقيقات تكشف لماذا توفيت عروس مصرية بعد حفل زفافها بساعتين

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت التحقيقات الأخيرة أن العروس المصرية الشابة سماح النحاس، التي توفيت بعد انتهاء حفل زفافها بساعتين، صرخت من آلام شديدة في الصدر والبطن داهمتها فجأة في المنزل.

وتبيّن بحسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية، أنها خلال تواجدها في غرفة نومها، أصيبت بآلام، ثم سقطت مغشيا عليها في حضن والدتها التي فوجئت بابنتها تلفظ أنفاسها الأخيرة بين أحضانها.

وأظهرت أن العروس (17عاماً) وهي مازالت طالبة بالصف الثاني بمدرسة المنصورة الإلكترونية، قسم كهرباء، أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية فور دخولها غرفة نومها في الشقة الزوجية، وكانت برفقتها والدتها التي كانت تساعدها في خلع فستان الزفاف.

ومن التحقيقات، تبيّن أن العروس تناولت كوباً من العصير و »ساندويتش »، ما جعل النيابة تطلب تحليلا لعينة من معدتها، وتشريح الجثة، لتبيان ما إذا كان العصير أو الساندويتش فاسدا، وتعرضت بسببه العروس لتسمم أم لا، وهو ما ينفي كلام عريسها الذي ذكر سابقاً أنها لم تأكل شيئاً.

الفتاة الوحيدة بين 3 أشقاء ذكور، شُيعت مساء الاثنين في جنازة كبيرة بقريتها سللنت التابعة لمركز المنصورة شمال مصر.

وكان عريسها قد ذكر سابقاً أن عروسه سقطت على الأرض فجأة فور دخولهما منزل الزوجية، وإن فحصها الطبي أكد وفاتها بأزمة قلبية حادة نتيجة توقف عضلة القلب..

ونعت مدرسة المنصورة الثانوية الإلكترونية العروس، مؤكدة أنها كانت طالبة متفوقة وملتزمة، والجميع يحبها.