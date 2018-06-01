اللواء سلطان العرادة يشيد بالرئيس هادي وببن دغر لمواقفهم مع محافظة مأرب واحتياجاتها

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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عبر محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، عن شكره للقيادة السياسية على اهتمامهم المستمر بمحافظة مأرب ، وتلبية احتياجاتها في مختلف المجالات الخدمية والتنموية .

وقال المحافظ العرادة في تصريح لموقع محافظة مأرب" إننا نشيد ونعبر عن شكرنا للرئيس عبدربه منصور هادي ونائبة الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على اهتمامهم وحرصهم على تلبية احتياجات محافظة مأرب التنموية في مختلف المجالات " .

وأشار في تصريحه، إلى تفاعل دولة رئيس الوزراء المتواصل، وتوجيهاته العاجلة التي صدرت مؤخراً إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عطفاً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لربط محافظة مأرب بخدمة الاتصالات الجديدة ( عدن نت ) بتقنية الجيل الرابع 4 G ضمن المحافظات التي سيتم ربطها في المرحلة الأولى.

وأضاف اللواء العرادة "تلك الخطوة محل تقدير وامتنان كافة أبناء محافظة مأرب الذين حرموا طويلاً من الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية المختلفة".

وكان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، قال على حسابه في موقع تويتر، الثلاثاء الماضي، إن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، قضت بتوجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة اتخاذ الإجراءات لربط محافظة مأرب وباقي المحافظات الأخرى بخدمة عدن نت.

وافتتح الرئيس هادي في الثامن عشر من الشهر الجاري، تسعة مشاريع اتصالات وإنترنت بكلفة بلغت 93.5 مليون دولار، أبرزها مزود خدمة الإنترنت «عدن نت»، وشبكة عدن للجيل الرابع، وبوابة عدن الدولية، والكابل البحري الدولي، وشبكة عدن للتراسل الضوئي الدولي، علاوة على شبكة عدن للإنترنت اللاسلكي، ومركز عدن للسيطرة والتحكم، وسنترال عدن للوسائط المتعددة، وشبكة عدن لتراسل المعطيات.