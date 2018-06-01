تركيا تكشف عن أرقام عملاقة في تجارتها الخارجية ستحققها مع نهاية العام

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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توقع نهاد زيبكجي،وزير الاقتصاد التركي ،اليوم ، أن يصل حجم التجارة الخارجية لبلاده إلى حدود 200 مليار دولار أمريكي، مع نهاية العام الجاري 2018.

وأوضح زيبكجي في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة، أن العلاقات التجارية القائمة بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي، تشكل 47 بالمائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا.

وأضاف زيبكجي أن 70 بالمائة من رؤوس الأموال الأجنبية التي تدخل إلى الأسواق التركية، تأتي من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأعرب عن توقعاته في أن تتوصل تركيا إلى تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، مشيرا إلى أنقرة تجري حاليا محادثات إيجابية في هذا الشأن، مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال.

وأكّد الوزير التركي أن التبادل التجاري بين بلاده ودول الاتحاد الأوروبي سيستمر، حتى لو لم يتم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.

وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، على المنتجات الصناعية حاليا دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.

وردا على سؤال حول طلب الولايات المتحدة الامريكية من تركيا وقف استيراد النفط من إيران قبل نوفمبر القادم، قال زيبكجي: “مطالب الولايات المتحدة لا تعنينا، ونحن لا نلتزم إلّا بالعقوبات الصادرة من الأمم المتحدة”.

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