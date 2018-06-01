عاريه_تقود_بالرياض بعد نشر فيديو لإعلامية توثق قيادة المرأة للسيارة - فيديو

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه للإعلامية السعودية شيرين الرفاعي خلال توثيقها لليوم الثاني من دخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية حيز التنفيذ.

ويظهر الفيديو الإعلامية وهي ترتدي عباءة بيضاء مفتوحة تظهر جزءا من الملابس التي ترتديها تحت العباءة والتي اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعيدة كل البعد عن نساء المجتمع السعودي المحافظ,، والمعروفات بملابسهن المحتشمة.

وأثار الفيديو حملة عبر موقع تويتر دفعت المغردين السعوديين لإطلاق هاشتاغ #عاريه_تقود_بالرياض ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 108 آلاف تغريدة، طالب من خلالها المغردون السلطات المختصة بالتدخل ومحاسبة الإعلامية ومتسائلين “هل قيادة المرأة حاجة أو سيلة للفساد الأخلاقي؟”.

وفي المقابل تعاطفت بعض المغردات مع صاحبة المقطع المصور، ونشرت إحداهن فيديو لرجل سعودي يقبل فتاة في روسيا خلال مباريات المنتخب السعودي قائلة: “فتحوا هاش وقذفوا بنت عشان عبايتها بيضاء والحبيب هنا عايش حياته محد جاب طاريه حتى اللي علقوا على استحياء طالبوا بالستر! الدين عند العرب للنساء فقط”.

فتحوا هاش و قذفوا بنت عشان عبايتها بيضاء و الحبيب هنا عايش حياته محد جاب طاريه حتى اللي علقوا

والتزمت الإعلامية السعودية شيرين الرفاعي، الصمت حيال الانتقادات التي طالتها واكتفت بإعادة نشر تغريدات دافعت عنها.