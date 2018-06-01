تقدمات كبيرة للجيش في البيضاء والمليشيا تتكبد قتلى وأسرى

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء 27يوينو/حزيران2018م، تقدماً جديداً في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء (وسط اليمن).

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد اللواء ١١٧ مشاة العميد الركن عبد الرب الأصبحي قوله: "إن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية منذ ساعات الصباح الأولى، تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية أهمها "جبل الخليقة" الذي كانت تستخدمه المليشيات الحوثية لقصف المدنيين في سوق قانية"

واكد العميد الأصبحي الى أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع الشبكة في رأس حوران وتحرير "قرن خرفان" وشعب الخميس وتبة الشهيد وصولاً إلى تحرير وادي حوران بالكامل القريب من منطقة حريَة أولى مناطق الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمالي البيضاء

كما أكد الى أن المعارك اسفرت عن مصرع 25 من المليشيا وجرح آخرون، فيما أسرت قوات الجيش خمسة عناصر من المليشيا، واستعادت كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة والمعدات القتالية من قبضة المليشيا.

وأوضح قائد اللواء ١١٧ مشاة ان مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش خلال العمليات وقصفت اهداف تابعة للمليشيا .