” أرطغرل” النجم التركي الأول عالمياً

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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احتل الممثل التركي الوسيم أنجين ألتان دوزياتان الشهير بأرطغرل بطل المسلسل التاريخي الواسع الشعبية على مستوى العالم “قيامة أرطغرل” المركز الأول بين نجوم تركيا باستفتاء موقع ” IMDB” الفني العالمي متفوقاً على باقي زملائه، واحتلت الممثلة التركية الجميلة فهرية أفجين المركز الأول كأفضل نجمة تركية بين ممثلات تركيا المنافسات لها في الإستفتاء نفسه رغم فشل مسلسلها الأخير “حتى الممات” مع الممثل التركي أنجين أكيوريك.

وقد أسعدت النتيجة ملايين المعجبين الأتراك والعرب والأجانب لاعتقادهم بأن أنجين ألتان أبدع بأدائه دور الفارس والقائد الشجاع المسلم أرطغرل،ولم يكن يمكن لينجح هذا الدور بممثل آخر أبداً.

يستعد أنجين وزوجته نسليشاه لطفلهما الثاني

وقد احتل أنجين ألتان دوزياتان المركز الأول كأفضل نجم تركي خلال استعداده لأن يكون أباً للمرة الثانية بعد أسابيع، تلاه عدد من النجوم في المراكز التالية له وهم: كيفانش تاتليتوغ ،وتشاتاي أولوسوي،وبوراك أوزجيفيت،وخالد آرغنش ليكونوا أفضل الممثلين الأتراك بعده.

وتسربت أخبار بأن تصوير الموسم الخامس من المسلسل التاريخي “قيامة أرطغرل” سيتأخر،ولم يحدد موعد بدء عرضه على شاشة قناة TRT1 بعد، رغم تشوق الملايين حول العالم لرؤية حلقاته في بداية موسم 2018-2019 القادم،ويتوقع أن يكون الموسم الأخير وسيظهر فيه أرطغرل متقدماً بالسن ليبدأ عصر ولده السلطان عثمان الغازي مؤسس الإمبراطورية العثمانية.