لهذا السبب يرتدي «مارادونا» ساعتين متطابقتين في كلتا يديه

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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التقطت عدسات الكاميرات أسطورة كرة القدم الأرجنتينية «دييغو أرماندو مارادونا»، وهو يرتدي ساعتين متطابقتين بنفس اللون في كلتا يديه، خلال متابعة مباريات منتخب بلاده في كأس العالم 2018، المقامة حالياً على الملاعب الروسية وتستمر حتى 15 يوليو/تموز المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها «مارادونا» وهو يرتدي ساعتين متطابقتين بنفس اللون في كلتا يديه، فد حدث ذلك خلال مشاركته في سحب قرعة المونديال، كما حدث ذلك خلال عمله كمدرب لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وكذلك مع نادي الوصل الإماراتي.

وأعربت جماهير كرة القدم عن استغرابها الشديد من فعلة «مارادونا»، متسائلين ما السبب وراء هاتين الساعتين؟، وأوضحت صحيفة «مترو» البريطانية، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية بدأ في ارتداء ساعتين في كلتا يديه في العام 2004، وهو أمر ليس غريباً بالنسبة لشخصيته، فهو يشتهر بكونه غريب الأطوار بعض الشيء، على حد وصفها.

وأضافت الصحيفة بأن «مارادونا» لا يريد أن يظهر للجميع أنه قادر على شراء نسختين من ساعته المفضلة، بل لأنه يريد معرفة التوقيت في بلده دائماً، فلطالما يقوم بضبط الساعة الأولى على توقيت الأرجنتين، بينما يضبط الساعة الثانية على التوقيت المحلي للبلد الذي يكون فيه.

ويتواجد «ماردونا» حالياً في روسيا لتقديم الدعم لمنتخب الأرجنتين ونجمه المفضل «ليونيل ميسي»، حيث حضر مباراة راقصي التانغو أمام أيسلندا والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، وشاهد أيضا خسارتهم أمام كرواتيا بنتيجة 3-0.