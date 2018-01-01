رسميا.. «كوبر» يرحل عن تدريب الفراعنة

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 219

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة «هاني أبوريدة»، الثلاثاء، الاستغناء عن خدمات المدرب الأرجنتيني «هيكتور كوبر»، على خلفية سوء نتائج وأداء الفراعنة في مونديال روسيا.

واحتل الفراعنة المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى من مونديال 2018، بعدما خسروا جميع مبارياتهم، أمام أوروغواي (1-0)، وروسيا (3-1)، والسعودية (2-1).

وأوضح الاتحاد المصري، عبر حسابه على «تويتر»، أنه وجه الشكر إلى الجهاز الفني بالكامل بقيادة «كوبر»، بالتزامن مع نهاية عقده.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد المصري مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، للإجابة على جميع التساؤلات، من قبل وسائل الإعلام المختلفة.

وتولى «كوبر» قيادة المنتخب المصري، في مارس/آزار 2015، وقاده في 38 مباراة، فاز في 20، وتعادل في 6، وخسر 12.

وخلال هذه المبارايات، أحرز لاعبو المنتخب المصري 52 هدفا، واستقبلت شباكه 31، وكانت أبرز إنجازاته المركز الثاني بكأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون، والتأهل إلى مونديال 2018، للمرة الثالثة في تاريخ الفراعنة والأولى منذ 1990.