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المبعوث الاممي يغادر عدن بعد لقاء حاسم مع الرئيس هادي استمر ساعتين

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن
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غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث اليوم الاربعاء 27يونيو/حزيران2018م، العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) بعد لقاء حاسم جمعه مع الرئيس هادي.

وناقش اللقاء التصعيد في مدينة الحديدة، فيما طرح الرئيس هادي للمبعوث الاممي خيارين اما انسحاب الحوثيين من المدينة او الحسم العسكري.

وذكرت مصادر مطلعة في عدن ان المبعوث فشل في اقناع الرئيس هادي بوقف التصعيد العسكري في الحديدة(غربي اليمن).

ولم يستمر لقاء الرئيس بالمبعوث اكثر من ساعتين غادر بعدها مارتن غريفيث العاصمة عدن.

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