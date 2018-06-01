المبعوث الاممي لليمن يصل عدن للقاء الرئيس هادي

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وصل المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الأربعاء، في سياق مساعيه لوقف العمليات العسكرية في محافظة الحديدة.
ومن المقرر ان يلتقي غريفيث الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقياديين في الحكومة، في سياق مساعيه لوقف العمليات العسكرية في مدينة الحديدة، واستعادة مينائها الذي يعتبر ثاني أكبر موانئ اليمن ولا يزال تحت سيطرة الحوثيين منذ 2014.
المبعوث الأممي كان قد زار الأسبوع الماضي العاصمة اليمنية صنعاء ولدى وصوله، وردت تقارير بأنه نقل للحوثيين شروط التحالف العربي، لدعم قوات هادي لوقف العملية العسكرية في الحديدة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
ولكن غريفيث غادر صنعاء الثلاثاء الماضي دون تحقيق أي نتائج تذكر في مباحثاته مع الحوثيين، الذين يطالب التحالف العربي بخروجهم من ميناء الحديدة، مقابل إدارته من الأمم المتحدة.