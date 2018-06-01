اعتراض يمني على واشنطن ...

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-مارب

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عبرت السفارة اليمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفها لاستمرار العمل بقرار حظر دخول المواطنين اليمنيين.

هذا وأقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مرسوم الرئيس دونالد ترامب المناهض للهجرة، والذي يشمل الحظر خمس دول ذات أغلبية مسلمة، وهي سوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن.

سفارة اليمن أكدت في بيان لها ، اهتمامها الكبير وسعيها الحثيث في متابعة إجراءات رفع اسم اليمن من قائمة حظر السفر الأمريكية، لما يترتب على ذلك من معاناة اليمنيين خارج بلادهم والراغبين بالإلتحاق بأقربائهم في أمريكا.

وقالت إن أهم أسباب إدراج بلادنا في هذه القائمة تتمثل في سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية الحيوية، بما في ذلك مقرات إصدار جوازات ووثائق السفر بطريقة غير شرعية.

وذكرت السفارة أن الحكومة اليمنية، و رغم الصعوبات والتحديات التي تسبب بها الانقلاب، إلا أنها بدأت تعاونا كبيرا مع السلطات الأمريكية، وأنها بصدد تلبية المتطلبات اللازمة لرفع اسم بلادنا من القائمة.. مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في بلادنا من أجل سرعة تنفيذ ما تبقى من تلك المطالب.