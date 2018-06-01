رونالدو وميسي وغريزمان وسواريز... من يصل إلى نصف نهائي المونديال؟

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- يوروسبورت

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اقتربت ملامح الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم المُقامة حاليًا في روسيا من الظهور للنور، خاصة بعدما تم تحديد أربعة من أصل ثماني مواجهات ستقام في هذا الدور بدءًا من يوم الجمعة القادم.

ومن المُقرر أن يتواجه منتخب فرنسا مع منتخب الأرجنتين يوم الجمعة في أولى مباريات هذا الدور، على أن يتواجه في اليوم نفسه أيضًا منتخب أوروغواي مع منتخب البرتغال في مواجهات نارية باليوم الأول من دور الـ16.

وبِغضّ النظر عن مواجهات اليوم اثاني، إلَّا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية سلطت الضوء على مباريات الجمعة والتي ستشهد مواجهة نارية بين أربعة من أفضل لاعبي العالم سينتهي الحال بواحد منهم فقط في الدور نصف النهائي من المونديال.

الصحيفة المدريدية تقول أن أنتوان غريزمان نجم هجوم منتخب الديوك سيواجه ليونيل ميسي قائد ونجم منتخب التانغو، على أن يتواجه لويس سواريز مهاجم السيليستي مع كريستيانو رونالدو نجم برازيل أوروبا.

في حين سيكون على الفائزين أن يلتقيا في الدور ربع النهائي من المعترك العالمي وينتهي المطاف بواحد منهم في الدور نصف النهائي ليشُق طريقه -ربما- نحو لقب عالمي أول له مع منتخب بلاده.

فمن سينجح في الوصول إلى نصف نهائي المونديال بين كل من غريزمان، ميسي، سواريز ورونالدو؟

