الحوثيون يلاحقون مُلاك المقاهي والفنادق في صنعاء

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أكدت مصادر محلية، الثلاثاء، إطلاق ميليشيات الحوثي في صنعاء حملة لملاحقة المناوئين لها، وملاك المقاهي والفنادق، الذين يسمحون بمشاهدة قنوات إعلامية معارضة للميليشيا الموالية لإيران، في خطوة تهدف لمنع انتشار أخبار جبهات الساحل الغربي، التي تتكبد فيها خسائر فادحة أمام القوات اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي.

وقالت مصادر محلية لوكالة "2 ديسمبر" اليمنية، إن حملة أمنية حوثية تلاحق المعارضين للميليشيا المدعومة من إيران، إضافةً إلى ملاحقة ومداهمة مقاهي وفنادق وشقق في العاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء، أن الميليشيا الحوثية اتخذت قرار الملاحقة في رمضان الماضي، وبدأت تنفيذه هذه الأيام، مشيرةً إلى أن الهدف من القرار والملاحقة هو منع انتشار الأخبار عن هزائم الحوثيين على يد القوات المشتركة في الساحل الغربي للبلاد.

وحسب المصادر، يعتقل الحوثيون كل من يُضبط يشاهد قنوات إعلامية معارضة في المقاهي أوالفنادق بالعاصمة صنعاء، مثل "اليمن اليوم" و"سكاي نيوز"، و"العربية"، والحدث"، التي تخصص مساحات واسعة لتغطية معارك الساحل الغربي للبلاد، ونشر الأخبار عن تقدمات القوات الشرعية في الحديدة.

