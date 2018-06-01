بريطانيا: نقف كتف بكتف مع السعودية ضد الحوثيين

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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دان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران صاروخين بالستيين تجاه المملكة يوم الأحد الماضي.

وأوضح بيرت في بيان رسمي، (الثلاثاء)، أنه من غير المقبول إطلاقًا استهداف المدنيين عنوة وعدم احترام المخاطر التي ربما يتعرضون لها من مثل ذلك الهجوم.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سموأل، وقوف بريطانيا إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد الاعتداءات بالصواريخ الباليستية عليها.

وقال إدوين سموأل عبر حسابه في «تويتر» في أولى ساعات صباح اليوم: «كنت أعيش في ضاحية الخزامى في الرياض، وهي حي صغير هادئ، وحيث -كما قيل لي الآن- سُمع صوت انفجار نتيجة اعتراض صواريخ ألقاها الحوثيون».

وتابع: «تقف بريطانيا كتفا بكتف إلى جانب السعودية، وتدين هذا العدوان من الحوثيين على المدنيين الأبرياء».