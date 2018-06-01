المبعوث الدولي يعلن زيارته إلى عدن

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أعلن المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، عن زيارته للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الاربعاء للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأوضح في حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن اجتماعه مع هادي، سيكون لاطلاعه على جهوده الأخيرة الرامية إلى تجنب المزيد من التصعيد العسكري في محافظة الحديدة، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأفاد أنه يواصل مساعيه لتجنيب الحديدة مواجهة عسكرية، واستئناف المفاوضات السياسية.

وقال إنه “أطلع وزراء خارجيه الاتحاد الأوروبي على مشاوراته الأخيرة في المنطقة وخطته لاستئناف المفاوضات في اليمن”.

وأوضح أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عبرت عن دعمها الكامل للتسوية السياسية للحرب اليمنية.

ومنذ نحو أسبوعين أطلقت القوات اليمنية الحكومية، عملية عسكرية، تحت اسم (النصر الذهبي)، لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، من قبضة الحوثيين، ما أدى إلى نزوح آلاف الأسر.