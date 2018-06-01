الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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قتل 9 مدنيين، الثلاثاء، وأُصيب 11 آخرون، في غارة جوية “خاطئة” لمقاتلات التحالف العربي، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن، بحسب مصدر عسكري حكومي.

وأضاف المصدر، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن المقاتلات قصفت حافلة تقل نازحين بالقرب من حاجز مسلح للحوثيين في منطقة ماتع شمال مديرية الجراحي.

وأشار إلى أن الغارة كانت تستهدف الحوثيين عند الحاجز المسلح، لكن الحافلة كانت قرب الموقع، ما أدى إلى إصابتها وسقوط قتلى وجرحى.

وقال إن المسلحين الحوثيين يتنقلون في حافلات وسيارات تقل مدنيين، مما يصعب على القوات الحكومية والتحالف العربي التفريق بينهم وبين المدنيين، خصوصاً في المزارع.

وسيطرت القوات الحكومية على مطار الحديدة ومواقع محيطة به، فيما تدور معارك شرسة بين الطرفين في الجهة الجنوبية من المدينة، التي يسيطر عليها الحوثيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.