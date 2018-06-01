المبعوث الدولي يعلن زيارته إلى عدن استهداف حافلة ركاب مدنيين بـ"غارة خاطئة" كانت تستهدف نقطة حوثية بالحديدة وكالة الأناضول تتعرض لـ 90 مليون هجمة إلكترونية خلال بث نتائج الانتخابات تأهل "راقصو التانغو" إلى دور الـ16 «التحالف» يستأنف عملياته في «الحديدة» ويستهدف رتلا عسكريا كبيرا والمعارك على أشدها قرب «دوار المطاحن» «هادي» يلتقي قيادات تعز ويخاطبهم بالقول: «ترفعو عن الخلافات الحزبية فتعز دفعت الضريبة كثيرا» تعرف على صلاحيات «أردوغان» الرئاسية الجديدة بعد فوزه بالانتخابات الحديدة.. 55 قتيل خلال 24 ساعة ووكالة دولية تنشر احصائية بعدد القتلى منذ انطلاق عملية تحرير المدينة قوات الشرعية تحرز تقدمات جديدة في تعز البشير يعلن فتح مرحلة جديدة مع جنوب السودان
قتل 9 مدنيين، الثلاثاء، وأُصيب 11 آخرون، في غارة جوية “خاطئة” لمقاتلات التحالف العربي، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن، بحسب مصدر عسكري حكومي.
وأضاف المصدر، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن المقاتلات قصفت حافلة تقل نازحين بالقرب من حاجز مسلح للحوثيين في منطقة ماتع شمال مديرية الجراحي.
وأشار إلى أن الغارة كانت تستهدف الحوثيين عند الحاجز المسلح، لكن الحافلة كانت قرب الموقع، ما أدى إلى إصابتها وسقوط قتلى وجرحى.
وقال إن المسلحين الحوثيين يتنقلون في حافلات وسيارات تقل مدنيين، مما يصعب على القوات الحكومية والتحالف العربي التفريق بينهم وبين المدنيين، خصوصاً في المزارع.
وسيطرت القوات الحكومية على مطار الحديدة ومواقع محيطة به، فيما تدور معارك شرسة بين الطرفين في الجهة الجنوبية من المدينة، التي يسيطر عليها الحوثيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.