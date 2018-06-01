وكالة الأناضول تتعرض لـ 90 مليون هجمة إلكترونية خلال بث نتائج الانتخابات

الأربعاء 27 يونيو-حزيران 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-الأناضول

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تعرضت وكالة الأناضول لأكثر من 90 ، قبيل وخلال بث نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي شهدتها البلاد الأحد الماضي.

وقالت وكالة الأناضول انها تمكنت المؤسسة من إحباط تلك الهجمات، التي نفذت من داخل البلاد ومن الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا ولبنان، إذ أوقفت 90 مليون طلب غير قانوني، استهدفت خدمات المؤسسة، بهدف إلحاق ضرر بها أو إبطاء سرعتها.

وأوضحت الوكالة انها تمكنت أيضا من حظر أكثر من 100 ألف عنوان "IP" خبيث، دون إلحاق أي ضرر بأنظمة المؤسسة، ونجحت في إحباط الهجمات الإلكترونية المعقدة، التي استهدفت مختلف التطبيقات، بهدف سرقة معلومات تتعلق بنُظم الوكالة وموظفيها، وتشغيل برامج خبيثة، أو تغيير محتوى.

وارتفع عدد متصفحي موقع الأناضول خلال الانتخابات، بواقع 30 ضعفًا، وتخطى الـ100 مليون مشاهدة، فيما تخطت متابعات موقع "secim.aa.com.tr" المخصص لبث نتائج الانتخابات، حاجز الـ10 ملايين مشاهدة حسب ما قالت الوكالة.