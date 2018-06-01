وكالة الأناضول تتعرض لـ 90 مليون هجمة إلكترونية خلال بث نتائج الانتخابات تأهل "راقصو التانغو" إلى دور الـ16 «التحالف» يستأنف عملياته في «الحديدة» ويستهدف رتلا عسكريا كبيرا والمعارك على أشدها قرب «دوار المطاحن» «هادي» يلتقي قيادات تعز ويخاطبهم بالقول: «ترفعو عن الخلافات الحزبية فتعز دفعت الضريبة كثيرا» تعرف على صلاحيات «أردوغان» الرئاسية الجديدة بعد فوزه بالانتخابات الحديدة.. 55 قتيل خلال 24 ساعة ووكالة دولية تنشر احصائية بعدد القتلى منذ انطلاق عملية تحرير المدينة قوات الشرعية تحرز تقدمات جديدة في تعز البشير يعلن فتح مرحلة جديدة مع جنوب السودان دولة أوروبية تكشف عن أكثر من 30 الف طفل ينتمون إلى شبكة عصابات باريس.. مطالبات للمجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لانقاذ الحديدة
تعرضت وكالة الأناضول لأكثر من 90 ، قبيل وخلال بث نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي شهدتها البلاد الأحد الماضي.
وقالت وكالة الأناضول انها تمكنت المؤسسة من إحباط تلك الهجمات، التي نفذت من داخل البلاد ومن الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا ولبنان، إذ أوقفت 90 مليون طلب غير قانوني، استهدفت خدمات المؤسسة، بهدف إلحاق ضرر بها أو إبطاء سرعتها.
وأوضحت الوكالة انها تمكنت أيضا من حظر أكثر من 100 ألف عنوان "IP" خبيث، دون إلحاق أي ضرر بأنظمة المؤسسة، ونجحت في إحباط الهجمات الإلكترونية المعقدة، التي استهدفت مختلف التطبيقات، بهدف سرقة معلومات تتعلق بنُظم الوكالة وموظفيها، وتشغيل برامج خبيثة، أو تغيير محتوى.
وارتفع عدد متصفحي موقع الأناضول خلال الانتخابات، بواقع 30 ضعفًا، وتخطى الـ100 مليون مشاهدة، فيما تخطت متابعات موقع "secim.aa.com.tr" المخصص لبث نتائج الانتخابات، حاجز الـ10 ملايين مشاهدة حسب ما قالت الوكالة.