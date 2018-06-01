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سجل ماركوس روخو هدفا متأخرا اقتنص به منتخب الأرجنتين فوزا عصيبا على نيجيريا بنتيجة 2-1، الثلاثاء، وأفلت من وداع كأس العالم 2018 من الدور الأول.
وبهذا الفوز صعد "راقصو التانغو" إلى دور الـ16 عن المجموعة الرابعة رفقة كرواتيا، فيما غادر منتخبا نيجيريا وأيسلندا بعد أداء مميز لكليهما.
وفي المباراة الأخرى، حققت كرواتيا فوزا ثالثا بنتيجة 2-1 على أيسلندا لتتصدر المجموعة.