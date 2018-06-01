«التحالف» يستأنف عملياته في «الحديدة» ويستهدف رتلا عسكريا كبيرا والمعارك على أشدها قرب «دوار المطاحن»

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استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء 26 يونيو/حزيران 2018م، رتلا عسكريا تابعا لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة (غرب اليمن).
وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ«مأرب برس»، فإن «المقاتلات العمودية (الأباتشي) التابعة للتحالف شنت غارات على تعزيزات للحوثيين شرقي الفازة ومحيط مدينة زبيد والجراحي».
المصادر ذاتها أكدت ان «الغارات أسفرت عن مقتل 15 حوثياً وإصابة 20 آخرين وتدمير ست عربات عسكرية (أطقم)».
الى ذلك، قالت مصادر عسكرية إنه «من المقرر استئناف قوات التحالف في الساعات القادمة عملية إمداد قوات العمالقة والمقاومة التهامية، في مناطق غرب الدريهمي ومحيط مطار الحديدة».
وتدور المعارك حاليا في محيط المطار وقرب دوار المطاحن، بحسب المصادر ذاتها.