«هادي» يلتقي قيادات تعز ويخاطبهم بالقول: «ترفعو عن الخلافات الحزبية فتعز دفعت الضريبة كثيرا»

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دعا الرئيس عبدربه منصور هادي، الثلاثاء 26 يونيو/حزيران 2018م، القيادات المحلية والأمنية والعسكرية بمحافظة تعز، إلى الترفع عن الخلافات الدائرة بينها، والتي تسببت في أزمة واقتتال داخل المدينة.
وخلال لقاءه في العاصمة المؤقتة عدن محافظ تعز الدكتور امين محمود وعدد من الوكلاء والقيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية، خاطبهم بالقول: «يجب ان تعلموا ان تعز دفعت الضريبة كثيرا وتستحق منكم ان تعملوا كفريق واحد من اجلها ومن اجل انفسكم وأهلكم دون اقصا او تهميش لاحد».
وأضاف: «أريدكم ان تترفعوا عن الخلافات والحسابات الحزبية والمناطقية الضيقة وضعوا مصلحة تعز اولا ًحيث لا يمكن لاحد ان يقصي الاخر».
واشاد هادي بدور ابناء تعز وإسهاماتهم الميدانية وصمودهم، في مواجهة الحوثيين في مختلف الجبهات، وقال «ان تعز قدمت في سبيل ذلك كوكبة من خيرة أبنائها».
من جانبه، قال رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر في اللقاء الذي حضره، إن «الحكومة اعتمدت 500 مليون ريال لصالح مستشفيات تعز، ومليار ريال تم اعتمادها لترميم المؤسسات وتنظيم العمل بالمحافظة واستمرار صرف العهد للجنة الطبية بمبلغ مليون دولار، وما يعادلها بالريال اليمني واعتماد 50 بالمائة للغذاء من مجموع القوة النهائية و كذلك تثبيت صرف مستحقات موظفي الدولة بالمحافظة».