قوات الشرعية تحرز تقدمات جديدة في تعز

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء 26يونيو/حزيران2018م, مواقع جديدة في مناطق متفرقة بالجبهة الغربية لمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).
ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله " أن قوات الجيش في اللواء 17مشاة حررت جبل "القصر" ومنطقة "الويتر", أحد أهم مواقع تمركز المليشيا في منطقة "الأخلود", وسط انهيارات في صفوف المليشيا الانقلابية".
وأوضح المصدر أن الجيش شن هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا الانقلابية, وكبدهم خسائر فادحة في الارواح والعتاد, فيما لاذت بقية عناصر المليشيا بالفرار