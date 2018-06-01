البشير يعلن فتح مرحلة جديدة مع جنوب السودان

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، 26 يونيو/حزيران، فتح حدود بلاده البرية مع جارته جنوب السودان، لتسهيل حركة الأفراد والتجارة.

وقال البشير، في كلمته الافتتاحية للبدء في التفاوض المباشر بين حكومة جنوب السودان مع رئيس الحركة الشعبية المعارضة ومجموعة الفصائل المعارضة الأخرى: "أعلن فتح الحدود مع جنوب السودان لحركة الأفراد والتجارة"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وجدد الرئيس السوداني استعداد بلاده لتقديم كل ما من شانه أن يسهم في تحقيق السلام في جنوب السودان، معرباً عن أمله في أن "تحقق هذه الجولة الفريدة اختراقا وخطوات عملية في اتجاه السلام الشامل بجنوب السودان".

وقال إن اللقاء يعد "لقاء تحضيريا لإجراء مفاوضات تقود إلي سلام بالجنوب، مبيناً أنه جرى تشاور حول طرح اتفاق إطاري ليكون الأساس".

وكانت الخارجية السودانية، أعلنت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء 26 يونيو/ حزيران، أن "رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، اتفقا على بعض النقاط من خلال المفاوضات المباشرة في الخرطوم".