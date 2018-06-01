تعرف على صلاحيات «أردوغان» الرئاسية الجديدة بعد فوزه بالانتخابات الحديدة.. 55 قتيل خلال 24 ساعة ووكالة دولية تنشر احصائية بعدد القتلى منذ انطلاق عملية تحرير المدينة قوات الشرعية تحرز تقدمات جديدة في تعز البشير يعلن فتح مرحلة جديدة مع جنوب السودان دولة أوروبية تكشف عن أكثر من 30 الف طفل ينتمون إلى شبكة عصابات باريس.. مطالبات للمجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لانقاذ الحديدة أول مؤسسة إعلامية يمنية تتوعد بمقاضاة الحكومة اليمنية والإمارات في المحاكم الدولية .. من أحرق مطابع الشموع ونهب ممتلكاتها هبوط مدو لعملة دولة خليجية .. الأول منذ 17 عاما عنوان مثير لصحيفة سعودية بعد مباراة مصر.. اعتذرت لاحقا (شاهد) لأول مرة : إيران تهدد بقصف القصور الملكية السعودية بـألف صارخ
أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، 26 يونيو/حزيران، فتح حدود بلاده البرية مع جارته جنوب السودان، لتسهيل حركة الأفراد والتجارة.
وقال البشير، في كلمته الافتتاحية للبدء في التفاوض المباشر بين حكومة جنوب السودان مع رئيس الحركة الشعبية المعارضة ومجموعة الفصائل المعارضة الأخرى: "أعلن فتح الحدود مع جنوب السودان لحركة الأفراد والتجارة"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وجدد الرئيس السوداني استعداد بلاده لتقديم كل ما من شانه أن يسهم في تحقيق السلام في جنوب السودان، معرباً عن أمله في أن "تحقق هذه الجولة الفريدة اختراقا وخطوات عملية في اتجاه السلام الشامل بجنوب السودان".
وقال إن اللقاء يعد "لقاء تحضيريا لإجراء مفاوضات تقود إلي سلام بالجنوب، مبيناً أنه جرى تشاور حول طرح اتفاق إطاري ليكون الأساس".
وكانت الخارجية السودانية، أعلنت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء 26 يونيو/ حزيران، أن "رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، اتفقا على بعض النقاط من خلال المفاوضات المباشرة في الخرطوم".