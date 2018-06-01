أول مؤسسة إعلامية يمنية تتوعد بمقاضاة الحكومة اليمنية والإمارات في المحاكم الدولية .. من أحرق مطابع الشموع ونهب ممتلكاتها

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشفت اليوم ناشر ومالك مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام" التي كان يصدر عنها يومية أخبار اليوم " من محافظة عدن عن الجهات الحقيقة التي وقفت وراء عملية أحراق مطابعها ونهب ممتلكاتها ونهب منزليه , حيث أعلن الزميل سيف الحاضري قبل قليل على صفحته على الفيسبوك " نقلا عن مصدر حكومي رفيع قوله أن الأطقم العسكرية المسلحة التي هاجمت مؤسسة الشموع وصحيفة اخبار اليوم في ١ مارس وقامت بحرق مطابعها ونهب ممتلكاتها واعتقال موظفيها ، ليست تحت سلطة الحكومة وإنما تحت سلطة التحالف بقيادة الإمارات في عدن .

وعلى ذات الصعيد حملت مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام قائد القوات الاماراتية في عدن ووزير الداخلية الميسري مسئولية الهجوم الذي تعرضت له المؤسسة وتسبب في حرق وتدمير المؤسسة , وقالت أن من قام بذلك هي قوات في التحالف العربي وقادتها يشغلون مناصب رسمية في وزارة الداخلية وبقرارات صادرة عن حكومة الشرعية .

وطالب بيان صادر عن مؤسسة الشموع حصل "مأرب برس" على نسخة منه " بسرعة تقديم مرتكبي الحادث الاجرامي إلى القضاء.

وأكدت مؤسسة الشموع في بيانها "انها تتجه في حال استمرت المماطلة وعدم القبض على مرتكبي تلك الجريمة للقضاء ، وسرعة تعويض المؤسسة التعويض العادل عن الأضرار والخسائر بتحركات دولية .

حيث توعدت مؤسسة الشموع كلا من الحكومة اليمنية والتحالف العربي ممثلا "بالأمارات " بالتحرك الدولي , والتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية ورفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية .

كما استنكرت مؤسسة الشموع في بيانها "استمرار تجاهل الحكومة وتعاملها السلبي في قضية الاعتداء الغير مسبوق في حق مؤسسة إعلامية وطنية استنكرها العالم وتجاهلتها حكومة الدكتور بن دغر ، الذي يمثل ذلك التجاهل جريمةً في حد ذاته.

كما دعا البيان "جميع المؤسسات الإعلامية في الداخل والعالم ادانة الحادثة والوقوف معها حتى يتم إلقاء القبض علي الجناة وتقديمهم للعدالة وتعويضها التعويض العادل لجميع الأضرار والخسائر