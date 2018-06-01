هبوط مدو لعملة دولة خليجية .. الأول منذ 17 عاما

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يربط مصرف البحرين المركزي سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار- جيتي

قال مصرفيون إن الدينار البحريني نزل إلى أدنى مستوياته في 17 عاما عند 0.38261 أمام الدولار في السوق الفورية اليوم الثلاثاء مع إقبال صناديق التحوط على بيع العملة في السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة.

ويربط مصرف البحرين المركزي سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار. وقال مصرفيون إنهم لم يرصدوا أي استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية في الأسابيع الأخيرة أذكى المخاوف في سوق الصرف الأجنبي.

ولم يرد البنك المركزي على مكالمة هاتفية ورسائل إلكترونية طلبا للتعليق بحسب وكالة رويترز التي أوردت الخبر .